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Çin'de yapay zeka ile donatılmış ilk otel açıldı

İnternet devi Alibaba, check-in, ışık kontrolü ve oda servisi gibi bir dizi hizmet prosedürünü otomatikleştirerek, yapay zekâ ile donatılmış ilk otelini açtı.

DHA | 21.12.2018 - 22:20..
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Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da açılan FlyZoo Hotel'de, müşteriler sadece yüz tarama sistemiyle otele giriş yapabiliyor. Yüz taraması sistemi, müşterilerin, otel hizmetlerine erişmek için yüzlerini, bir çeşit anahtar kart olarak kullanmalarına olanak sağlıyor.

Çin'de yapay zeka ile donatılmış ilk otel açıldı

HER ŞEY SESLE ÇALIŞIYOR

Müşteriler odadaki ışıkları, televizyonu ve perdeleri, Alibaba'nın sesle çalışan dijital asistanı aracılığıyla kontrol edebilirken; otonom robotlar; yemek, kokteyl ve kahve servis etmek için kullanılıyor.

Çin'de yapay zeka ile donatılmış ilk otel açıldı

Otel rezervasyonları ve check-in işlemleri bir uygulama aracılığıyla mobil cihazlarda birkaç tık ile gerçekleştirilebiliyor.

Çin'de yapay zeka ile donatılmış ilk otel açıldı

"OTEL ÇALIŞANLARI GEREKSİZ İŞLERDEN KURTULACAK"

FlyZoo Hotelin CEO'su Wang Qun, "AIt tabanlı çözümler, müşterilerin zamandan tasarruf etmesine ve otel çalışanlarının tekrar eden gereksiz işlerden kurtulmasına yardımcı olabilir. Oteller için 'akıllı beyinler' yaratmak istiyoruz. Gelecekte, otellerimizi daha akıllı ve daha otomatik hale getirmeye ve tüketiciler için daha özelleştirilmiş deneyimler oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'de yapay zeka ile donatılmış ilk otel açıldı

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