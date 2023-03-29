ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gana'da köle ticaretinin yapıldığı kaleyi gezdi Harris, eşiyle birlikte Cape Coast bölgesindeki kaleyi ziyaret etti. Konuşmasında Harris, "Olaylar inkar edilemez. Tarih öğrenilmeli" dedi.

AA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Afrika turuna başladı.

Harris, eşi Douglas Emhoff ile birlikte ilk olarak Gana'yı ziyaret etti.

Amerikalı yardımcı, Cape Coast bölgesindeki köle ticareti merkezine giderek kaleyle ilgili bilgi aldı.

"Son derece dokunaklı"

Kalede konuşan Harris, burada geçmişte yüz binlerce insana nasıl davranıldığı ile işlenen suçlar ve dökülen kan düşünüldüğünde bölgede bulunmanın son derece güçlü ve dokunaklı olduğunu belirtti.

"İnsanlık dışı muamele gördüler"

Köle ticaret merkezine getirilenlerin insanlık dışı muamele gördüklerini işaret eden Harris, şöyle dedi:

Bazıları öldürülmek, birçoğu açlıktan ölmeleri ve işkence görmeleri, kadınlar da tecavüz için bu dehşet yerine getirildiler ve daha sonra sözde tüccarlar tarafından satılmak ve köleleştirilmiş bir halk olmak üzere Amerika'ya, Karayipler'e götürülmek üzere evlerinden binlerce mil uzakta bir yolculuğa zorla çıkarıldılar.

"Tarih öğrenilmeli"

Gana'daki köle kalesinde yaşananların dehşetinin her zaman hatırlanması gerektiğinin altını çizen Harris, "Olaylar inkar edilemez. Öğretilmesi gerekir. Tarih öğrenilmelidir." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı, Gana'nın ardından Tanzanya ve Zambiya'ya da gidecek.

ABD, Çin'in kıtadaki varlığından rahatsız

Yıl başından bu yana ABD'den Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, kıta ülkelerini ziyaret etmişti.

Ziyaretin ana başlıklarından birinin Çin'in kıtada artan etkisi olacağı tahmin ediliyor. Çin'in kıtadaki ekonomik varlığını güçlendirmesinden rahatsız olan ABD, ticari ilişkilerin ilerlemesi için özel yatırımların kıtada artmasını istiyor.