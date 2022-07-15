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    ABD'de ölen Matthew Gallagher'ın küllerinin Ay'a gönderilmesi hedefleniyor

    Küçüklüğünden beri astronot olmak isteyen Matthew, gece yatağında ölü bulundu. Ailesi, oğullarının küllerini uzaya gönderme hedefiyle bağış kampanyası başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 11:56
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    ABD'de ölen Matthew Gallagher'ın küllerinin Ay'a gönderilmesi hedefleniyor

    ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Cori ve Scott Gallagher, çocuklarının ölüm haberiyle sarsıldı.

    11 yaşındaki Matthew, mayıs ayında, bir gece yarısı annesi tarafından hareketsiz halde bulundu.

    Uzay hayali külleriyle gerçek olacak

    Aile, ölen oğullarının küllerini Ay'a göndererek, Matthew'un uzaya gitme hayalini gerçekleştirmek istiyor.

    Çift, Matthew'un küllerini Ay'ın yüzeyine gömmek üzere para topluyor.

    Astronot olmak istiyordu

    Üzgün anne ve baba, Matthew'un, 5 yaşından itibaren, büyüdüğünde astronot olmak istediğini söylediğini dile getirdi.

    Cori Gallagher, oğlunun yatak odasının uzay temasıyla dekore edildiğini söyledi.

    Aile, bağış kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ay'ın farklı evreleri hakkında her şeyi anlatabilir ve gece gökyüzündeki farklı gezegenleri ve birçok takımyıldızı gösterebilir." dedi.

    ABD de ölen Matthew Gallagher ın küllerinin Ay a gönderilmesi hedefleniyor #1

    "Külleri Ay'ın yüzeyine gömülecek"

    Matthew'un yakılan kalıntılarının, 2023'te uzaya gönderilmesi planlanıyor. New York Post'un haberinde, "Sevdikleri gece gökyüzüne bakıp Ay'ı her gördüklerinde onu hatırlasınlar diye külleri Ay'ın yüzeyine gömülecek." denildi.

    14 bin dolar toplamayı hedefleyen aile, 11 bin doları geçmiş durumda.

    ABD de ölen Matthew Gallagher ın küllerinin Ay a gönderilmesi hedefleniyor #2

    ABD de ölen Matthew Gallagher ın küllerinin Ay a gönderilmesi hedefleniyor #3


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