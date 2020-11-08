ABD'de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti

Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından silahlarla beraber sokağa döküldü.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde sona gelindi.

Uzun günler süren oy sayımlarının ardından zafer Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın oldu.

Biden'ı destekleyen halk sonuçların ardından zafer kutlamaları yaparken, Donald Trump destekçileri ise bazı eyaletlerde protesto için bir araya geldi.

SİLAHLARLA SOKAĞA İNDİLER

Silahlarla birlikte Oregon eyaletinin Salem kentinde toplanan göstericiler, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.