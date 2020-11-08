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    ABD'de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti

    ABD'de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti

    Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından silahlarla beraber sokağa döküldü.
    • AA
    • 08.11.2020 - 11:58
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    ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde sona gelindi.

    Uzun günler süren oy sayımlarının ardından zafer Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın oldu.

    Biden'ı destekleyen halk sonuçların ardından zafer kutlamaları yaparken, Donald Trump destekçileri ise bazı eyaletlerde protesto için bir araya geldi.

    SİLAHLARLA SOKAĞA İNDİLER

    Silahlarla birlikte Oregon eyaletinin Salem kentinde toplanan göstericiler, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #1

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #2

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #3

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #4

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #5

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #6

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #7

    ABD de Trump taraftarı gruplar seçim sonuçlarını protesto etti #8

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