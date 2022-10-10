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    Almanya'dan Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturma

    Almanya'da, Federal Başsavcılığın, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
    • 10.10.2022 - 19:31
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    Almanya'dan Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturma

    Kuzey Akım 1'in iki hattı ve Kuzey Akım 2'deki A hattında 26 Eylül'de yaşanan patlamalar nedeniyle basınç düşmüş, doğalgaz sızıntıları yaşanmıştı.

    Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları sabotaj olarak nitelendirmişti.

    Patlamaların ardından çıkan sabotaj ihtimaline karşı İsveç ve Danimarka soruşturma başlatmıştı..

    Soruşturma başlatan ülkelere Almanya da dahil oldu..

    Almanya soruşturma başlattı

    Almanya'da Federal Başsavcılıktan ülke basınına yapılan açıklamada, iki doğalgaz boru hattına en az iki patlamayla kasten hasar verildiğine dair yeterli somut emarenin bulunduğu belirtildi.

    Olayın özel öneminden dolayı Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlendiği ifade edilen açıklamada, enerji arzına yönelik ciddi bir saldırı olduğu ve bunun Almanya'nın iç ve dış güvenliğini etkileyebileceği kaydedildi.

    Açıklamada, soruşturmayla ilgili hızlı bir sonuç alınmasının da beklenmediği bilgisi paylaşıldı.

    Almanya dan Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalarla ilgili soruşturma #1

     


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