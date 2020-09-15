Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili son durum nedir? Avrasya ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları...

Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili son durum nedir? Avrasya ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları...

Koronavirüs (Covid-19) salgını etkisi kalan Avrasya ülkelerinde, koronavirüs vaka sayılarında korkutan bir artış gözlemlendi. Peki, Avrasya ülkelerinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları ne durumda?

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını (Covid-19) Avrasya ülkelerini de ele geçirmiş durumda. Avrasya ülkelerinde Covid-19 salgınında son durumu merak edenler için işte Avrasya ülkelerinde son koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları...

İşte, 'Avrasya ülkelerinde hangi ülkede kaç vaka var?' sorusunun cevabını merak edenler için Moldova, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da koronavirüs vaka sayısı...

AVRASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Avrasya ülkelerinde koronavirüs (Covid-19) salgını etkili olmaya devam ediyor. Son 24 saatte Moldova'da 229, Belarus'ta 187, Azerbaycan'da 76, Tacikistan'da 39 yeni vakaya rastlandı.

MOLDOVA'DA KORONAVİRÜSTEN VEFAT EDENLERİN SAYISI ARTTI

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısının 229 artarak 43 bin 207’ye, ölen sayısının 7 artışla 1130’a çıktığı bildirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAYATLARINI KAYBEDİYOR

Hayatını kaybedenlerin 33’ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 498 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 31 bin 828 olduğu aktarıldı.

MOLDOVA'DA 27 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da yaklaşık 27 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Covid-19 vaka sayısı 12 artarak 2 bin 26’ya yükseldi.

BELARUS'TA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 187 artarak 74 bin 360’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 756’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 609’a ulaştı.

BELARUS'TA KARANTİNA İLAN EDİLMEDİ

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 995 Covid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

ÖZBEKİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Özbekistan'da vaka sayısı 48 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Covid-19 vaka sayısının 216 artarak 47 bin 836'ya, ölü sayısının 2 artarak 396'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 373 artarak 44 bin 375 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 65 kişi tedavi ediliyor.

AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 76 kişide daha Covid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 403'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 104 artarak 35 bin 860'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 564 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 13 bin 108 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1979 kişinin tedavisi sürüyor.

TACİKİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 9 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 37 artarak 7 bin 853'e yükseldi.

Covid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede 1163 kişinin tedavisi sürüyor.

KAZAKİSTAN'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Kazakistan'da temmuz başında Covid-19 vaka sayısının keskin artmasıyla uygulanmaya başlayan sıkı karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor.

Covid-19'la ilgili Kurumlar Arası Komisyonun kararına göre, daha önce sadece hafta içi çalışmasına izin verilen güzellik, kozmetik salonları, spor tesisleri, fitness merkezleri, sauna, yüzme havuzları ve dini mekanların hafta sonları da sıhhi kurallara uyulması şartıyla çalışmasına izin verildi.

Ülkede bugüne kadar 106 bin 855 Covid-19 vakası tespit edilmiş bunun yüzde 99'u iyileşmiş, 1671 kişi hayatını kaybetmişti.