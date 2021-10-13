Norveç'te oklu saldırı dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Norveç'te oklu saldırı dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en sakin ülkelerinden biri olarak bilinen Norveç, oklu saldırı dehşeti ile sarsıldı.

Kogsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırganın tutuklandığı açıklanırken, polis şefi, saldırganın eylemeleri tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

ÖLÜ YA DA YARALI SAYISI VERİLMEDİ

Polis yetkilileri, ölü ve yaralı sayısı vermekten kaçındı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, incelemenin devam ettiğinin altını çizdi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.

BENZER SALDIRI HOLLANDA'DA DA YAŞANDI

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti yaşanmıştı.

Hollanda medyası Tatar yayı ile yoldan geçenlere saldıran bir kişinin, 2 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi yaraladığını duyurmuştu.

Hollanda’da oklu saldırgan dehşet saçtı - Video Arşiv