BAE ve İsrail'in imzaladığı ekonomik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi Geçen yıl imzalanan anlaşmayla ilgili gelişme yaşandı. BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Haca, "İki ülke arasında yeni bir iş birliği çağını başlatacak" dedi.

AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazandı.

İki ülkenin imzaladığı Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki anlaşma yürürlükte

BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Al Haca, Twitter hesabında Arapça, İngilizce ve İbranice dilleriyle anlaşmanın yürürlüğe girdiğine ilişkin açıklama yaptı.

"Yeni iş birliği çağını başlatacak"

Haca açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Bugün BAE ile İsrail arasındaki 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle yeni bir tarihi dönüm noktasına ulaşıyoruz.



Anlaşma, ikili ticaret, yatırım ve fırsatların geliştirilmesine kapı aralayacak ve iki ülke arasında yeni bir iş birliği çağını başlatacak.

Geçen yıl imzaladılar

İsrail ile BAE, 31 Mayıs 2022'de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalamış, 11 Aralık'ta da BAE hükümeti tarafından onaylanmıştı.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zeyudi, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesiyle İsrail arasındaki petrol dışı dış ticaretin 2022'nin ilk 9 ayında yüzde 114'lük bir artış kaydederek 2 milyar dolara ulaştığını aktarmıştı.

"Ticaretteki atılımı pekiştirecek"

Ez-Zeyudi, söz konusu anlaşmanın; yenilenebilir enerji, ileri teknoloji ve gıda güvenliği alanlarında iş birliği olanaklarını artırarak ticaretteki bu atılımı pekiştireceğini vurgulamıştı.