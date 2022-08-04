Çinliler, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepkili: Uçağını düşürün

Asya ülkesindeki sosyal medya kullanıcıları, Pelosi'nin uçağının hedef alınması gerektiğini savundu. Ayrıca, Çin hükümetinin söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutmadığı dile getirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi, Pekin'de öfkeye neden oldu.

Çin Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin ziyareti sırasında ada çevresinde askeri tatbikat kararı alırken Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "davaya ihanetle" suçlandı.

Çinli kullanıcılar, sosyal medyada Pelosi'nin ziyaretine ve hükümetin tutumuna dair görüşlerini paylaştı.

"Pelosi'nin uçağını düşürdüğünü görmek için bekledim"

Weibo'da paylaşım yapan bir kullanıcı, "Hava kuvvetlerimizin Pelosi'nin uçağını düşürdüğünü görmek için dün gece 1'e kadar bekledim." diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise "Hükümet sadece yüksek sesle slogan atarken, fiili eylemleriyle halkı büyük ölçüde hayal kırıklığına uğratıyor." dedi.

"Şovenist duyguları dizginlememiz söylendi"

Çin devlet medya kuruluşlarının bazı çalışanları, Financial Times'a yaptığı açıklamada, kendilerine sosyal medya platformlarında "şovenist duyguları dizginlemelerinin" söylendiğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan Pekin merkezli bir medya yöneticisi, "Vatanseverliğimizi nasıl ifade edeceğimiz konusunda resmi çizgiyi takip etmeliyiz." diye konuştu.

"İnsanlar blöf yaptığımızı düşünüyor"

Pelosi'nin Tayvan ziyaretiyle ilgili Çin'in ilk mesajının nasıl iletileceği konusunda yukarıdan aşağıya koordinasyon eksikliğinin olduğunu belirten Pekin merkezli bir akademisyen de "Sonuç olarak, insanlar blöf yaptığımızı düşünüyor." şeklindeki görüşünü paylaştı.