CNN'den Biden'a eleştiri: Kriz liderliği markası bayatladı

Biden, sıkıntılı günler karşısında ülkesi için iyi liderlik ortaya koyamadığı gerekçesiyle hedef tahtasına oturtuldu.

ABD'nin 78 yaşındaki Başkanı Joe Biden, ülkesinde beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bu durumun bir yansıması, seçimlerde Biden'a karşı kaybeden eski Başkan Donald Trump'ın, "Koronavirüs kontrolden çıkıyor, tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız tam bir felaket. Benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor." şeklindeki açıklaması oldu.

"BIDEN BAŞARISIZ OLDU" YORUMU

Biden'ın sorunlar karşısında yeterli önlemleri almadığına işaret eden CNN International, ABD Başkanı için "Beyaz Saray'daki devlet odalarından birinden veya başkanlık kompleksinin başka bir yerinde televizyonda kısa konuşmalar yapma modeline düştü." dedi.

"KRİZ LİDERLİĞİ BAYATLADI"

1 trilyon dolarlık altyapı planı ve 3.5 trilyon dolarlık harcama planının, bu ayın başlarında Kongre'den geçemediği kaydedildi. "Joe Biden'ın kriz liderliği markası biraz bayatladı." yorumu yapıldı.

"PARTİSİNİN LİDERLİK KAPASİTESİ HAKKINDA ŞÜPHE UYANDIRDI"

Hamlelerinde başarısız olan Biden'ın, görüşlerini benimsetebilmek için ülkede çeşitli gezilerde bulunduğu, ancak hiçbir işaret ortaya çıkmadığı belirtildi.

Bu durumun partinin liderlik kapasitesi hakkında şüphe uyandırdığı, birçok Amerikalının Biden'ın Kongre gündeminde ne olduğunu bilmediği aktarıldı.





GÖREV ONAYI YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE AMA...

CNN anketine göre, Joe Biden'ın görev onayının yüzde 50 seviyelerinde bulunduğu ifade edildi.

Bununla birlikte söz konusu oranın, ABD'de 2022'de yapılacak ara seçimler öncesinde "harika" olmadığı kaydedildi.

"BEYAZ SARAY BİLE KABUL ETTİ"

Başka bir analizde ise ABD'de artan sorunların, Biden'ın başkanlığını test ettiğine dikkat çekildi.

"Demokratlar şimdiden önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlerin Cumhuriyetçi bozgunu olacağından korkuyorlar. Başkan Donald Trump sinsi sinsi ilerliyor. Beyaz Saray bile işlerin iyi gitmediğini kabul ediyor." denildi.





PSAKI'NİN İTİRAFI: KORONAVİRÜSÜ ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki'nin, "Ülkemizde gerçekten zor bir dönem. Hala koronavirüs ile savaşıyoruz ve biz de dahil birçok insan bunu atlatacağımızı düşünüyordu." şeklinde itirafta bulunduğunun altı çizildi.