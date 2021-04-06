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- Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü
- AA
- 06.04.2021 - 01:49
Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi devam ediyor.
Bölgede Rus yanlılarının saldırısında bir Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.
Donbas'ın Avdiyivka bölgesinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, askerin kaldırıldığı hastanede öldüğü aktarıldı.
DONBAS GERGİNLİĞİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.