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    El Salvador'da Bukele hükümeti protesto edildi

    Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesine tepki gösteren protestocular, ellerinde hükümet karşıtı pankartlarla yürüdü.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.10.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 12:23
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    El Salvador'da Bukele hükümeti protesto edildi

    Daha önce düzenlenen gösterilerin ardından protestoculara tepki gösteren ve Twitter profil tanımına "diktatör" yazan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ülkesi, bir kez daha benzer görüntülere sahne oldu.

    El Salvador'da binlerce kişi, Bukele hükümetine karşı protesto gösterileri düzenledi.

    BITCOIN KARŞITI GÖSTERİ

    Başkent San Salvador'da hükümetin, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi de dahil, ekonomi ve hukuk alanındaki politikalarına karşı toplanan protestocular arasında feminist gruplar, insan hakları örgütleri, çevreciler ve siyasi partilerin üyeleri yer aldı.

    Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular aynı zamanda "Bitcoin dolandırıcılıktır", "Diktatörlüğe hayır", "Demokrasi müzakereye açık değil" yazılı pankartlar taşıdı.

    El Salvador'da Bukele hükümeti protesto edildi VİDEO

    EL SALVADOR BITCOIN'İ RESMİ PARA OLARAK KABUL ETTİ

    20 yıldır ABD doları kullanan El Salvador, geçen ay Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

    Yetkililer, dijital kripto para biriminin kullanılmasının ekonomiye katkı sunacağına inanıyor.

    Öte yandan, hükümetin yargı bağımsızlığına müdahalelerinin de protestolara katılımın sebepleri arasında yer aldığı aktarıldı.

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