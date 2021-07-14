Euro
10.1689
0.05%
Dolar
8.5927
-0.31%
Altın
503.28
0.46%
Borsa
1.367
1.52%
Bitcoin
283.109
0.09%
EXEN Coin
26.60
1.06%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Fransa'da halk 'kahrolsun diktatörlük' sloganıyla gösteri düzenledi

    Fransa'da halk 'kahrolsun diktatörlük' sloganıyla gösteri düzenledi

    Fransa'da halk, Emmanuel Macron'a karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Başkent Paris'teki gösteride 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik tepkiler büyüyor.

    Son olarak Fransa'da halk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı sokaklara döküldü.

    FRANSA'DA 'KAHROLSUN DİKTATÖR' SLOGANLARI

    Özgürlük alanlarının daraltıldığı ve demokrasinin askıya alındığını belirten eylemciler Macron'u protesto etti.

    Başkent Paris ve pek çok şehirde gerçekleştirilen protestolarda 'Kahrolsun diktatör' sloganları atıldı.

    Fransa'da halk 'kahrolsun diktatörlük' sloganıyla gösteri düzenledi

    POLİSTEN SERT MÜDAHALE

    Polisin halka yönelik sert müdahalesi sonrası gösteriler şiddetini artırdı ve karşılıklı çatışmaya dönüştü.

    Öte yandan protestoyla ilgili Fransız devlet yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #1

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #2

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #3

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #4

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #5

    Fransa da halk kahrolsun diktatörlük sloganıyla gösteri düzenledi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir