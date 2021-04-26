Hindistan'da koronavirüs krizi şiddetleniyor

Güney Asya ülkesinde son 5 gündür en üst seviyede vakalar kaydedilirken, yeni vaka sayısı 352 bin 991 olarak açıklandı. Hastaneler, koronavirüslü hastalara yanıt vermekte zorlanıyor.

Günlük koronavirüs vakalarında en yüksek sayıların görüldüğü Hindistan'da tablo gittikçe ağırlaşıyor.

Ülkede yeni koronavirüs vakaları, beşinci günde de rekor seviyelere ulaştı.

VAKA SAYISI REKOR SEVİYELERDE

Son 24 saat içinde 1.3 milyar nüfuslu Hindistan'da 352 bin 991 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17.3 milyonu geçti.

2 bin 812 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 195 bn 123'e ulaştı. Ancak uzmanlar, ölü sayısının daha yüksek olabileceğini söylüyor.

"BÖYLE DEVAM EDERSE..."

CNN International, Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin cesetlerinin yakıldığını aktardı.

Bir yetkili, "O kadar çok ceset geliyor ki, odunumuz bitiyor. Böyle devam ederse, 4-5 gün içinde cesetleri yolda yakmamız gerekecek." dedi.

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HASTANELER ZOR DURUMDA

Hastanelerde oksijen sıkıntısı devam ederken, başkent Yeni Delhi ve diğer bölgelerdeki aşırı kalabalık hastaneler, tıbbi oksijen ve yatak eksikliği nedeniyle hastaları geri çevirmek zorunda kalıyor.

Sir Ganga Ram Hastanesi sözcüsü, "Şu anda hastane 'yalvar ve ödünç al' modunda. Aşırı bir kriz durumu yaşıyoruz." dedi.

AŞI YAPTIRIN ÇAĞRISI

Başbakan Narendra Modi, hastaneler ve doktorların hastalara yanıt veremediklerini bildirmelerinin ardından tüm vatandaşları koronavirüs aşısı yaptırmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

Yeni Delhi dahil olmak üzere salgından en kötü etkilenen şehirlerde salgın nedeniyle hayatını kaybedenler yakılıyor.

ÖLENLERİN YAKILMASI İÇİN HAZIRLIK

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden siyaset bilimi profesörü Vipin Narang, "Bu cehennemden geçen Delhi ve Hindistan'daki tüm arkadaşlarım ve ailem için üzgünüm." dedi.

Pandemiyle mücadele etmeye çalışan Hindistan'a aralarında ABD, Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu bazı ülkeler acil tıbbi yardım göndereceğini duyurdu.

Öte yandan, Hindistan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin bedenlerini yakmak için yeni platformlar hazırlanıyor.