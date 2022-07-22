Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu göstermek için kutsal sayılan Kali Bein Nehri'nden içtiği su yüzünden hastaneye kaldırıldı.

Sık sık hijyen koşulları ile haber olan Hindistan yine benzen bir konu ile gündeme geldi.

Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehri'nden temizliğinin 22. yıl dönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti.

Nehirden su içti

Başbakan Mann, yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden 1 bardak su içti.

2 gün sonra hastaneye kaldırıldı

Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

Hindistan'da nehirden su içen başbakan hastanelik oldu VİDEO

