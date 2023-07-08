Hollanda'da göç politikası anlaşmazlığını aşamayan hükümet düştü Hollanda'da göç politikası konusundaki anlaşmazlık aşılamadı. Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini duyurdu.

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Göçmenlerin savaş bittikten sonra ülkelerine geri dönmesini öngören iltica planı Hollanda hükümetinde krize neden oldu.

İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca hükümet düştü.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

Özgürlük ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Tim Kuijsten, istifayı onaylayarak, "Dört parti göç konusunda anlaşamayacaklarına karar verdi. Bu nedenle bu hükümete son vermeye karar verdiler" ifadelerini kullandı.

Göç politikası anlaşmazlıklara neden olmuştu

Rutte, Hollanda'ya mülteci çocukların girişini sınırlama ve ailelerin bir araya gelebilmeleri için en az iki yıl beklemelerini sağlama önerisi için partisinden destek talep etmişti.

Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.