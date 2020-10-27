İngiltere Lordlar Kamarası üyesinden Macron'a tepki

Lordlar Kamarası'nın Müslüman üyesi Nazir Ahmed, Hz. Muhammed'in Müslümanların onuru olduğunu vurguladı.

Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan ve İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler giderek büyüyor.

İngiltere'de Lordlar Kamarası'nın Müslüman üyesi Nazir Ahmed, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"PEYGAMBERİMİZE SAYGI GÖSTERİN"

Ahmed, paylaşımında "Merhamet Peygamberi Muhammed (SAV) bizim onurumuzdur. Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman, onu ebeveynlerinden daha çok seviyor. Peygamberimize, Musa ve İsa'ya saygı gösterdiğimiz gibi saygı gösterin." ifadesini kullandı.

MACRON'UN KÜSTAH İFADESİ

Fransa'da 16 Ekim'de Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransız hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulundu. Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

Ülke yönetiminin Müslümanlara karşı tutumu İslamofobik eylemlerin ve ırkçı saldırıların artışına yol açmıştı. Son günlerde, Fransa'da Cezayir asıllı iki Müslüman kadın Paris'teki Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklanmış, Ürdün vatandaşı iki kardeş Paris'te ırkçı şiddete maruz kalmıştı.

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FRANSIZ MALLARINA BOYKOT

Buna rağmen Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını açıklamasının ardından ülkedeki bazı kamu binalarına Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yansıtılmıştı.

Bu açıklamaların ardından İslam ülkelerinde Fransız mallarına karşı boykotlar başlamıştı.