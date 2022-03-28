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    Irak'ta KDP binasında yangın çıkarıldı

    Başkent Bağdat’ta bir grup Şii milis yanlısı, Kürdistan Demokrat Partisi binasında yangın çıkardı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 02:47
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    Irak'ta KDP binasında yangın çıkarıldı

    KDP’li olduğu iddia eddilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yaptı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani’den özür diledi.

    KDP BİNASINI BASIP YANGIN ÇIKARDILAR

    Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, bir grup KDP Bağdat Bürosu’nu basarak ateşe verdi. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade ediliyor.

    KDP’den yapılan açıklamada ise paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarıldı.

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