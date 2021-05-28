Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpıştı: 3 kişi kayıp

Japonya'da kimyasal madde taşıyan tanker ile çarpışan kargo gemisinin batması sonucu 3 kişi kayboldu.

Japonya Seto İç Denizi’nde kimyasal madde taşıyan Japon bandıralı 11 bin 454 tonluk Byakko kargo gemisi ile 2 bin 696 tonluk Marshall Adalarına kayıtlı kimyasal tanker Ulsan Pioneer dün gece çarpıştı.

Kaza sonrası 170 metrelik Byakko gemisi sabaha karşı 02.45 civarlarında battı.

3 KİŞİ HALA KAYIP

Sahil güvenliğe göre 12 kişilik mürettebattan 9 kişi kurtarılırken 3 kişi hala kayıp.

13 mürettebatın bulunduğu Ulsan Pioneer'da ise yaralanan olmadı.