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    Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpıştı: 3 kişi kayıp

    Japonya'da kimyasal madde taşıyan tanker ile çarpışan kargo gemisinin batması sonucu 3 kişi kayboldu.
    • AA
    • 28.05.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 07:11
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    Japonya'da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpıştı: 3 kişi kayıp

    Japonya Seto İç Denizi’nde kimyasal madde taşıyan Japon bandıralı 11 bin 454 tonluk Byakko kargo gemisi ile 2 bin 696 tonluk Marshall Adalarına kayıtlı kimyasal tanker Ulsan Pioneer dün gece çarpıştı.

    Kaza sonrası 170 metrelik Byakko gemisi sabaha karşı 02.45 civarlarında battı.

    3 KİŞİ HALA KAYIP

    Sahil güvenliğe göre 12 kişilik mürettebattan 9 kişi kurtarılırken 3 kişi hala kayıp.

    13 mürettebatın bulunduğu Ulsan Pioneer'da ise yaralanan olmadı.

    Japonya da kimyasal madde taşıyan tankerle çarpıştı: 3 kişi kayıp #1

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