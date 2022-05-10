Joe Biden: Güçlü bir AB herkes için iyidir

Joe Biden: Güçlü bir AB herkes için iyidir

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mari Draghi Oval Ofis'te bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme öncesi gazetelere açıklamalarda bulundu.

"Güçlü bir AB, herkes için iyidir"

İtalya'nın her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirten Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşını da "korkunç" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizi bölebileceğini düşündü ama biz olumlu adımlar attık." diye konuştu.

Draghi'den "şiddete son" vurgusu

Draghi ise Biden'a misapirverliği için teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur ve Ukrayna'daki savaş bunları daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırım konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden Draghi, "Şunu da söylemem gerekir ki Avrupa ve İtalya halkı, bu katliamlara, bu şiddete ve bu kıyıma bir son verilmesini istiyor." dedi.

"İnsanlar bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor"

Draghi, gerginliği azaltmak konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanlar, ateşkesin sağlanacağına ve güvenilir bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor." görüşünü paylaştı.

AA'nın haberine göre, karşılıklı açıklamaların ardından iki lider arasındaki görüşme basına kapalı devam etti.