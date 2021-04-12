Kanada’da koronavirüs ölümleri 23 bini geçti

Ülkede artan koronavirüs vakaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Ülkede yoğun bakım servislerine ihtiyaçların artınca, hastalar rızaları olmadan başka hastanelere nakledildi.

Kanada koronavirüs salgını ile mücadele ediyor.

Ülkede bir yandan vaka sayısı artmaya devam ederken diğer yandan Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bini geçtiğini belirtti.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 262 kişi arttı.

Vaka sayısı ise 57 bin 1 arttı. Böylece 1 milyon 58 bin 652’ye çıktı.

TEST SAYISI 28 MİLYONU AŞTI

Ülkede sağlık kuruluşlarında bugüne kadar uygulanan test sayısı 28 milyon 970 bin 149 oldu.

Salgının başlangıcından bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 962 bin 621 oldu.

796 BİN 502 KİŞİ TAM AŞILANDI

Toplam 7 milyon 964 bin 157 kişiye ilk doz aşısı yapıldı. Ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 796 bin 502 oldu.

“ZİRVEYE YAKLAŞTIK”

Kanada Halk Sağılığı Başkanı Dr. Theresa Tam, yazılı bir açıklama yaparak vakaların artışına yönelik “İkinci dalgada zirveye yaklaştık.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER DAHA FAZLA ETKİLENDİ

Gençlerin koronavirüsten giderek daha fazla etkilediğini, vaka sayısı ve hastaneye yatışlarda 40-59 yaş grubunda önemli bir artış olduğunu vurguladı.

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

Ülke genelinde yoğun bakım servislerine başvuruları değerlendiren Tam, bir önceki haftaya göre yüzde 23 arttığını, bunun da sağlık sistemini zorladığını söyledi.

HASTALAR RIZASI OLMADAN NAKLEDİLİYOR

Kanada’nın salgın üssü haline gelen Ontario eyaletinde, hastanelerde yeni yatışlara yer açmak için ilk kez hastaların rızası olmadan nakledilmelerine izin verildi.

Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan emir ile merkezi kentlerdeki hastanelerde kalan ve durumu acil olmayan hastalar, yoğunluğun daha az olduğu sağlık kuruluşlarına nakledilecek.

“EŞİ GÖRÜLMEMİŞ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KAPASİTESİ SORUNU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Eyalet Sağlık Bakanı Christine Elliott, duruma yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eyalet hastaneleri Kovid-19 salgınında eşi görülmemiş yoğun bakım ünitesi kapasitesi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Ontario hastanelerinde hiçbir kapasite veya kaynağın atıl kalmamasını sağlamak için bu kararı aldık."