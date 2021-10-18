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    Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

    Kuveyt'teki Mina-al Ahmadi petrol rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 10:04
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    Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

    Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Mina -al Ahmadi kükürt giderme ünitesinde bu sabah yangın çıktığını duyurdu.

    Alev toplarının ve siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken Kuveyt Ulusal Petrol Rafinerisi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, rafineri ve ihracat operasyonlarının yangından etkilenmediğini bildirdi.

    CAN KAYBI YOK

    Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı da kaydedildi.

    Kuveyt'te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu

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    Kuveyt te petrol rafinerisi alevlere teslim oldu #1

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