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    Lamalardan alınan antikorlar koronayı etkisizleştirdi

    Güney Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde koronavirüsü etkisiz hale getirebildiği bildirildi.
    • AA
    • 13.07.2020 - 18:07
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    Lamalardan alınan antikorlar koronayı etkisizleştirdi

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına çare olarak aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda İngiltere'de yürütülen çalışmalardan birinde yeni bir gelişme yaşandı.

    LAMALARDAN ALINAN ANTİKORLAR VİRÜSÜ ETKİSİZLEŞTİRDİ

    İngiltere'de The Rosalind Franklin Enstitüsü'nden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, lamalardan alınan iki antikorun koronavirüsü etkisiz hale getirdiği belirlendi.

    Lamalar gibi devegillerin, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor türüne de sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, koronavirüsün sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili "nanobody" keşfetti.

    H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde koronavirüsü etkisiz hale getirdiği görülürken H11-H4'ün daha yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edildi.

    Lamalardan alınan antikorlar koronayı etkisizleştirdi #1

    İNSANLARA UYGUN HALE GETİRİLECEK

    Bilim insanları "nanobody"lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır korona vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabileceğini belirtti.

    Bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği vurgulandı.

    Koronavirüs, hücrelere girmek ve hücreleri enfekte etmek için ACE2 proteinini geçit olarak kullanıyor.

    Lamalardan alınan antikorlar koronayı etkisizleştirdi #2

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