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    Mekke'de sağanak etkili oldu

    Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara evde kalın çağrıları yapıldı. Birçok bölgede eğitime ara verildi.
    • 12.12.2022 - 15:39
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    Mekke'de sağanak etkili oldu

    Suudi Arabistan’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi…

    Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar göle döndü, hayat adeta durma noktasına geldi.

    Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından dün yapılan açıklamada, Mekke bölgesinin Cidde, Rabigh, Taif, Jamum, Al-Kamil, Khulais, Al-Laith, Al-Qunfudhah, Al-Ardiyat, Adham, Maysan kentlerinde başlayan sağanak yağışların perşembeye kadar sürebileceği ve bu süre zarfında zaman zaman sel felaketleri yaşanabileceği belirtildi.

    Vatandaşlara, ‘evde kalın’ çağrısı

    İHA’nın haberine göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle şiddetli fırtına ve dolu riskine karşı da halka uyarılarda bulunuldu.

    Vatandaşlara, mümkün olduğunca evde kalma çağrısı yapıldı.

    Mekke'de, sağanak etkili oldu VİDEO

    Birçok kentte eğitime ara verildi

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kentte de eğitime ara verildi.

    Mekke bölgesinde bugün okullar tatil edilirken, Cidde'de eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

    Mekke de sağanak etkili oldu #1

    Mekke de sağanak etkili oldu #2

    Mekke de sağanak etkili oldu #3


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