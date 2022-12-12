Etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara evde kalın çağrıları yapıldı. Birçok bölgede eğitime ara verildi.

Suudi Arabistan’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi…

Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar göle döndü, hayat adeta durma noktasına geldi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi (NCM) tarafından dün yapılan açıklamada, Mekke bölgesinin Cidde, Rabigh, Taif, Jamum, Al-Kamil, Khulais, Al-Laith, Al-Qunfudhah, Al-Ardiyat, Adham, Maysan kentlerinde başlayan sağanak yağışların perşembeye kadar sürebileceği ve bu süre zarfında zaman zaman sel felaketleri yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşlara, ‘evde kalın’ çağrısı

İHA’nın haberine göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle şiddetli fırtına ve dolu riskine karşı da halka uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlara, mümkün olduğunca evde kalma çağrısı yapıldı.

Mekke'de, sağanak etkili oldu VİDEO



Birçok kentte eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok kentte de eğitime ara verildi.

Mekke bölgesinde bugün okullar tatil edilirken, Cidde'de eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.