Meksika'da bomba yüklü otomobil patladı: 5 polis ağır yaralandı Meksika'da terk edilmiş halde duran bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 polis ağır yaralandı.

İHA

Meksika'da bombalı saldırı...

Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti.

Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı.

5 polis ağır yaralandı

Patlama sonucu 5 polis yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı, bazı evlerin ise camları kırıldı.

Hastaneye kaldırılan polislerin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.