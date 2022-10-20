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    Mike Pence'e 'Trump'a oy verecek misin' sorusu

    Eski Başkan Trump'ın yardımcısı, "Daha çok tercih edeceğim başka biri olabilir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 10:54
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    Mike Pence'e 'Trump'a oy verecek misin' sorusu

    ABD'de 8 Kasım'da ara seçimler gerçekleştirilecek.

    Ülkede bir sonraki başkanlık seçimleri ise 2024 yılında düzenlenecek.

    Eski Başkan Donald Trump, iki yıl sonraki seçimlerde yeniden aday olmak istediği yönünde sinyal veriyor.

    Trump sorusuna gülerek yanıt verdi

    Bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan Pence'e, "Trump, 2024'te aday olursa ona oy verir misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

    Cevap vermeden önce bir süre duraksayan ve gülümseyen Pence, "Daha çok tercih edeceğim başka biri olabilir." dedi.

    "Tüm dikkatim ara seçimlerde"

    Pence, yanıtının devamında, "Tüm dikkatim ara seçimlerde. 20 gün boyunca da böyle kalacak. Bundan sonra geleceği düşünürüz." diye ekledi.

    Mike Pence'e 'Trump'a oy verecek misin' sorusu ViDEO

    Trump ile Pence arasında yaşanan gerilim

    Donald Trump ile Mike Pence arasında ipler, Kongre baskını sonrası gerilmişti.

    Trump, Pence'ten, Biden'ın seçim galibiyetini tescil edeceği oturumu gerçekleştirmemesini istemiş, Pence ise reddetmişti.

    Bunun üzerine Trump, Pence için "korkak" ifadesini kullanmıştı.

    Mike Pence e Trump a oy verecek misin sorusu #1


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