Netanyahu, kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını istiyor İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi.

AA

İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Gazzeli sivilleri hedef gözetmeksizin bombalayan İsrail, 22 binin üzerinde sivili katletti.

Bu bombardımanlarda Hamas elindeki İsrailli rehinelerin durumunu dikkate almayan Netanyahu hükümetine karşı tepkiler her gün artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Kabine üyelerine güvenmiyor

Ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılara dair çok fazla ayrıntının basınla paylaşıldığını savunan Netanyahu, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.

"Herkesin yalan makinesinden geçmesini istiyorum"

Netanyahu şunları söyledi:

Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim

Hararetli tartışmalar yaşadı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)