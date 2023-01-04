Pakistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için çaba harcadığı vurgulandı. Gerekçeli kararda, "Tek başına felaketi önledi. Erdoğan, gerçek bir devlet adamıdır" denildi.

Her yıl verilen Nobel Barış Ödülü ile ilgili Pakistan'ın önerisi belli oldu.

Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ödüle aday gösterdi.

Pakistan'dan Erdoğan önerisi

Senato Başkanı Sadık Sanjrani imzasının yer aldığı kararda, Erdoğan lehinde adım atıldığı belirtildi.

Söz konusu öneriye gerekçe olarak, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi ve sonrasında ortaya koyduğu çabalar gösterildi.

Nobel gerekçesi: Tek başına küresel felaketi önledi

Konuya ilişkin, "Bu savaş, hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek nükleer parlama noktasına dönüşmüştü. Yorulmak bilmez çabalarıyla tek başına, her iki tarafa da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde küresel felaketi önledi." denildi.

Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin de bölgeyi yıkıcı kıtlıktan kurtardığına vurgu yapıldı.

"Gerçek bir devlet adamı ve halk lideri"

Yayınlanan karar yazısında ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ülkesinin değil, bölgenin ve dünyanın ıslahı ve refahı için çalışan gerçek bir devlet adamı ve halk lideridir.

O, yalnızca ülkesi veya bölgesi için değerli liderliğini kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in mesajını ve tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'e adaylığıyla ilgili açıklama

Öte yandan Erdoğan'ın, İslami öğretilerle ilgili mitleri ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmaya devam ettiği ve tüm insanların haklarını savunduğu vurgulanarak Nobel Komitesi'ne seslenilen yazıda şöyle denildi:

"Onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş olmak bana büyük bir memnuniyet veriyor. Onun istisnai ve eşsiz çabaları ışığında gereken ilgiyi göstereceğinizi umuyorum."