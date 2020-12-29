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    Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam

    Ralli sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tehlike saçtığı o anlar drone ile görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 18:27
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    Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam

    Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki 2020 Jhal Magsi Jeep Rallisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

    Hız sınırlarını aşan hırslı sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak kum zeminde yuvarlanmaya başladı.

    KAMERAMAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    O sırada bölgede bulunan bir kameraman ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Yaşanan o anlar da drone'la saniye saniye kaydedildi.

    Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam

    Pakistan da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam #1

    Pakistan da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam #2

    Pakistan da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam #3

    Pakistan da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam #4

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