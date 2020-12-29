Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam

Ralli sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tehlike saçtığı o anlar drone ile görüntülendi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki 2020 Jhal Magsi Jeep Rallisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Hız sınırlarını aşan hırslı sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak kum zeminde yuvarlanmaya başladı.

KAMERAMAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O sırada bölgede bulunan bir kameraman ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan o anlar da drone'la saniye saniye kaydedildi.

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