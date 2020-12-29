- Haberler
- Dünya Haberleri
- Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam
Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam
Ralli sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tehlike saçtığı o anlar drone ile görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 15:51
- Güncelleme : 29.12.2020 - 18:27
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki 2020 Jhal Magsi Jeep Rallisi'nde korku dolu anlar yaşandı.
Hız sınırlarını aşan hırslı sürücünün kullandığı araç, kontrolden çıkarak kum zeminde yuvarlanmaya başladı.
KAMERAMAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
O sırada bölgede bulunan bir kameraman ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan o anlar da drone'la saniye saniye kaydedildi.
Pakistan'da ralli kazasında ölümden kıl payı kurtulan adam