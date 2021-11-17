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    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı

    Polonya yönetimi, Belarus sınırında bekleyen göçmenlerin demir yolunu kullanarak Polonya'ya giriş yapma ihtimaline karşı rayları dikenli tellerle kapattı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 18:51
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    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı

    Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçebilmek için yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi devam ediyor.

    Polonya yönetimi ise yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini giderek artırıyor.

    POLONYA RAYLARI DİKENLİ TELLERLE KAPATTI

    Polonya güvenlik güçleri, göçmenlerin demir yolunu kullanarak Polonya topraklarına giriş yapma ihtimaline karşı rayları dikenli tellerle kapattı.

    Bu sırada Belarus tarafından ise Polonya güvenlik güçlerine lazer tutulduğu görüldü.

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı VİDEO

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #1

    GÖÇMENLERİN FARKLI NOKTALARDA BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    Dün Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı'nda Polonya güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik çatışmaya dönüşmüştü. Göçmenlerden bazıları taş ve ses bombaları ile Polonyalı güvenlik güçlerine saldırmıştı. Güvenlik güçleri ise Belarus tarafındaki göçmenlere tazyikli su ile müdahale etmişti. Saatler sonra olayların yatışmasının ardından Bruzgi sınır kapısındaki göçmenler sınır geçiş noktasından ayrılmıştı.

    Göçmenlerin bir bölümü, geçtiğimiz hafta ormanlık alanda kurdukları kampa geri dönerken, bazıları da sınır noktası yakınında kamp kurdu.

    Bir grup ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla Grodno kentinde hazırlanan lojistik merkezine götürüldü. Göçmenlerin Polonya sınırında farklı noktalarda kurdukları kamplarda bekleyişi sürüyor.

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #2

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #3

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #4

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #5

    Polonya, Belarus sınırındaki demir yolunu dikenli telle kapattı #6

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