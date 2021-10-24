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    Rusya'da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı

    Rusya'nın Novosibirsk kentinde yangın çıkan bir dairenin balkonuna merdiven dayayan itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kalan 3 çocuğu son anda kurtardı.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 18:17
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 18:39
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    Rusya'da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı

    Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir dairede yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen adrese giderek müdahale etti.

    3 ÇOCUK ALEVLER ARASINDAN KURTARILDI

    Balkonda bulunan çocukların yardım istemesi üzerine 9 katlı binanın beşinci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveni ile ulaşan 2 Rus itfaiyeciden biri alevlerin ve yoğun dumanların sardığı balkona uzanarak 4, 7 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu kurtarıp meslektaşına verdi.

    Çocukların kurtarılma anı çevre sakinleri tarafından görüntülenirken, çocuklar hastaneye kaldırıldı.

    DUMANDAN ZEHİRLENEN ÇOCUKLAR TEDAVİ ALTINDA

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, itfaiye ekiplerinin ihbarın ardından 5 dakika içerisinde adrese ulaştığını ve yangına anında müdahale edildiğini açıkladı. Ailenin evde olmadığı, 3 çocuğun derhal kurtarıldığı ifade edildi. Hastaneye kaldırılan çocukların vücutlarında orta derece yanıklar olduğu ve yoğun dumandan zehirlenen çocukların tedavi altına alındıkları öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 20 dakika içerisinde söndürülürken, daire ise küle döndü.

    Yangının çıkış nedeni araştırılırken, anne ve babanın ifadesinin alınacağı ve olayla ilgili bölge savcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

    Rusya’da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı VİDEO

    Rusya da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı #1

    Rusya da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı #2

    Rusya da alevler arasında kalan 3 çocuk son anda kurtarıldı #3

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