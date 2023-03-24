Sahra Çölü'nde göçebe yaşam: Bedeviler Geçmişte göl ve nehirlerle, şimdilerde ise kumla kaplı olan Sahra Çölü'nde 82 yıl boyunca yaşam süren göçebe Ali amca, çöl hayatını Panzehir'e anlattı.

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YouTube kanalında her hafta dikkat çekici konulara yer veren Panzehir, bugün yeni bir video yayımladı.

Bu kez konu, Sahra Çölü'nde göçebe yaşamı...

Afrika'nın kuzeyinde yer alan Sahra, dünyanın en sıcak çölü olarak bilinirken, aynı zamanda Antarktika ve Arktik'in ardından en büyük üçüncü çölü olarak da ün salıyor.

Yaklaşık olarak Afrika kıtasının yüzde 10'u kadar bir alanı kaplayan çöl, bugün 2,5 milyon yaşında.

Burada çok sayıda göçebe kabile yaşam sürüyor. Bu göçebelerden biri de 82 yıldır bölgede yaşam süren Ali amca.

Fas'ın güneyinde yer alan erg Chigaga bölgesinde yaşayan Ali amca, çölde yaşam sürmenin zorlukları ve göçebe yaşamı anlattı.

"Kuraklık olduğunda zorlaşıyor"

9 çocuğuyla bölgede yaşamını sürdüren Ali amca, şu ifadeleri kullandı:

Hala içinde hareket halinde, göç ederek yaşıyorum. Son 40 yıldır Aarib kabilesi ile beraber Mhamid Sahara da yaşıyorum. 5 kızım ve 4 oğlum var. Göçmen olarak doğdum ve büyüdüm. Öyle yaşamaya da devam ediyorum. Sadece sınırdaki vahşi doğada ömrümü geçirdim, başka bir yerde yaşamadım.



Göçebe hayatı herkesin kendi deneyimlerinden ibaret. Kuraklık olduğunda zorlaşıyor. Her şey göç etmek ile ilgili aslında. Göçmenler bir yerden başka bir yere hareket halinde yaşarlar. Eğer gittikleri yeri beğenmezlerse oradan ayrılırlar. Vahşi doğada, çölde, huzuru ve baharın tadını çıkarmayı seviyorum. Sadece böyle yaşadım. Hiçbir zaman başka bir meslekte çalışmayı denemedim.

"Herkes kendi çöl hayatını kendi deneyimliyor"

Bölgede yaşlı insanların daha kolay adapte olduğuna dikkat çeken Ali amca, sözlerine şöyle devam etti:

Hava bazen çok soğuk bazen çok sıcak oluyor. Çöl insanı olarak iklim değişikliğine alıştık ve adapte olduk. Burada yaşayan bazı ailelerin çocukları okula gitmek için köylere gidiyor. Maalesef bu hiç kolay olmuyor. Herkes kendi çöl hayatını kendi deneyimliyor. Ama zaten dünya üzerinde her yerde yaşam gittikçe zorlaşıyor. Eğer işin ve satacak büyük bir sığırın yoksa zorlanıyorsun.



Gençler dünyada neler oluyor farkında değiller. Tarihte neler olduğuna dair bilgileri yok. Daha yaşlı nesiller insanlık tarihine şahitlik ettiler. Yapılacak tek şey gençlere daha dikkatli olmalarını öğretmeye çalışmak.

Sahra Çölü'nde göçebe yaşam videosu için tıklayınız