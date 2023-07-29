Taylor Swift’in konserinde dans edenler depreme neden oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’in ABD'nin Seattle kentinde verdiği konserde dans edenlerin 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden oldukları ortaya çıktı.

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DHA

Western Washington Üniversitesi’nde jeoloji ve sismoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Jackie Caplan-Auerbach, Taylor Swift’in Seattle’de verdiği konserde dans edenlerin, 2.3 büyüklüğünde depreme eş değer sismik aktiviteye neden olduklarını belirtti.

2011'deki zıplamaları da geçti

Prof. Jackie Caplan-Auerbach konserdeki sismik verileri, 2011 yılında Seattle Seahawks taraftarlarının maç sırasında kazanılan kritik sayı sırasında zıplamalarıyla meydana gelen sismik aktiviteyle karşılaştırdığını ancak Taylor Swift’in hayranların ürettiği sismik aktivitenin daha büyük olduğunu dile getirdi.

Sismik aktiviteye neden oldu

Caplan-Auerbach, 2011’deki maç sırasında ortaya çıkan sismik aktivitenin birkaç saniyede bittiğini ancak Swift konserinde müziğin şiddeti, dans edenlerin zıplamaları dahil tüm enerjinin uzun süre yere sismik aktivite olarak yansıdığını kaydetti.

Hayranlarına teşekkür etti

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuz’da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek “Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için.” ifadelerini kullandı.