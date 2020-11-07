The Telegraph: Boris Johnson, Joe Biden'ın zaferini istiyor

İngiliz basını, Joe Biden yönetimindeki ABD'nin, İngiltere ile daha fazla ortak zemin bulacağını yazdı.

ABD'nin kritik eyaletlerinde oyların sayımında sona doğru yaklaşılırken, Demokrat Joe Biden ipi göğüslemeye en yakın aday görünüyor.

İngiliz basını, Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olması halinde Londra ile Washington arasındaki ilişkilerinin nasıl etkilenebileceğini mercek altına aldı.

"İÇTEN İÇE BIDEN'IN ZAFERİNİ UMUYOR"

The Telegraph'ta yer alan "Boris Johnson, içten içe Biden'ın zaferini umuyor olacak" başlıklı görüş yazısında, "Başkan Trump, İngiltere'ye olan sevgisinden uzun uzun bahsetti, ancak Demokratik rakibi daha iyi bir arkadaş olur mu?" sorusu yöneltildi.

"AVRUPA'YA DOSTLUK ELİNİ UZATACAK"

Joe Biden'ın ocak ayında Oval Ofis'te olması halinde, "Donald Trump'ın bilerek geçersiz kıldığı dostluk elinin Avrupa'ya yeniden uzatmasının beklendiği" kaydedildi.

Kate Andrews imzalı yazıda, "Eski Başkan Yardımcısı, salgın sırasında ve sonrasında Johnson'ın politika gündeminin dostu olacak." denildi.

"JOHNSON, BIDEN İLE DAHA ÇOK ORTAK ZEMİN BULACAK"

Trump'ın koronavirüs salgınına karşı kilitlenmeyi önleme pozisyonunun diğer Batılı liderler için rahatsızlık oluşturduğu, ancak Beyaz Saray'daki tutum değişikliğinin İngiliz başbakan için daha fazla koruma sağlayacağı görüşü paylaşıldı.

Salgın krizi ortadan kalkmaya başladığında Johnson'ın, Trump ile olduğundan çok Biden ile ortak zemin bulmasının daha muhtemel olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KİŞİSEL DOSTLUKLARI İÇTEN OLACAKTIR"

"Her iki liderin de (Johnson ve Biden) dünya çapında ticaret anlaşmaları yapma konusunda teşvikleri var: Trump'ın korumacılığına karşı Biden ve Brexit'in faydalarından yararlanmak isteyen Johnson.

Doğrusunu isterseniz, Biden ve Johnson hükümetleri, bazılarının kabul edebileceğinden çok daha fazla, NATO ve diğer kurumların önemi dahil olmak üzere ortak nokta bulacaktır. Ancak her zaman aynı fikirde olmasalar bile, en azından kişisel dostluk muhtemelen içten olacaktır."

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