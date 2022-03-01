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    Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti

    Toshiba Corp. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Tsunakawa Satoşi istifa ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 07:57
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:09
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    Toshiba CEO'su Tsunakawa istifa etti

    Japon elektronik üreticisinden yapılan açıklamaya göre, Toshiba CEO'su Tsunakawa Satoşi görevinden ayrıldı.

    "FİRMA İÇİ YAPILANMA İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇTI"

    Tsunakawa'nın, "firma içi yeniden yapılanmanın yönetimde istikrarsızlığa yol açtığını" belirterek istifa ettiği kaydedildi.

    İstifa kararının, ay sonu düzenlenecek olağanüstü hissedarlar toplantısı öncesi gelmesi dikkati çekti.

    Halihazırda Genel Müdür Yardımcısı Şimada Taro'nun, Toshiba Başkanı ve CEO'su olarak göreve başladığı bildirildi.

    Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba, "yeniden yapılanma ve reform" sürecine gireceğini ve bu kapsamda 24 Mart'taki olağanüstü hissedarlar toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

    Toshiba CEO su Tsunakawa istifa etti #1


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