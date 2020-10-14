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    Trump'ın koronavirüsün çaresi dediği antikor tedavisi durduruldu

    İlaç şirketi Lilly, güvenlik endişeleri nedeniyle antikor tedavisine ara verdiklerini doğruladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 12:59
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 12:59
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    Trump'ın koronavirüsün çaresi dediği antikor tedavisi durduruldu

    ABD merkezli ilaç üreticisi Eli Lilly, antikor tedavisini durdurdu.

    Başkan Donald Trump, Lilly ve Regeneron Pharmaceuticals şirketlerinin ilaçlarının "koronavirüs tedavisinde çare" olduğunu söylemişti.

    GEREKÇE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

    Lilly, kararına gerekçe olarak "potansiyel güvenlik endişelerini" gösterdi. Şirketin kararı, Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı denemelerini durdurmasının ardından geldi.

    Denemelere, aşılanan bir kişinin hastalanması sebebiyle ara verilmişti. Benzer durum, İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'da da yaşandı.

    Trump ın koronavirüsün çaresi dediği antikor tedavisi durduruldu #1

    ANTİKOR TEDAVİSİ DURDURULDU

    Cambridge merkezli şirketin denemeleri sırasında iki kişi rahatsızlanmış, aşılama işlemi durdurulmuştu.

    Lilly'nin tedavi yöntemi, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanlar üzerinde antikorun faydalarını test etmek için tasarlandı.

    New York Times'ın aktardığına göre, antikor denemesinin tam olarak hangi güvenlik gerekçeleriyle durdurulduğu bilinmiyor.

    "ÜRÜNÜN GÜVENLİĞİ KANITLANMALI"

    Washington Üniversitesi'nden Bağışıklık Uzmanı Marion Pepper, Lilly'nin kararını değerlendirdi:

    Klinik denemelerin öneminin son yaşananlar üzerinden bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden Pepper, "Ürünün güvenliği deneysel olarak kanıtlanmalıdır." dedi.

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