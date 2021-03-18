Vladimir Putin: Joe Biden ile görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

"Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum." diyen ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in ABD seçimlerine karışmasının bedelini ödeyeceğini söyleyerek, "Putin, bir bedel ödeyecek. Kısa süre içinde göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Biden'a yanıt olarak "ABD Rusya'yı muhatap almak zorunda kalacak." demişti.

İLK GERİ ADIM RUSYA'DAN GELDİ

Tüm bu çekişmelerin ardından Rusya'dan ilk geri adım geldi.

PUTİN "İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ KORUMALI" DEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın veya pazartesi günü görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, “İki ülke ilişkilerini korumalı” dedi.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ: BİDEN 'KATİL' DEDİĞİ İÇİN PİŞMAN DEĞİL

Putin'in açıklaması sonrası Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada Biden'ın Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman olmadığını belirtilirek "ABD, Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı umuyor" ifadesi kullanıldı.

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