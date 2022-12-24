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    Vladimir Zelensky: Rusya'ya karşılık vereceğiz

    Rus ordusuna karşı mücadelelerinden bahseden Zelensky, "Rusya'nın çeşitli eylem biçimlerine hazırlanıyoruz" dedi.
    • 24.12.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:39
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    Vladimir Zelensky: Rusya'ya karşılık vereceğiz

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden savaş hakkında konuştu.

    Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, çatışmaların gidişatını değerlendirdi.

    Rusya savaşı değerlendirmesi

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Zelensky, ülkesinde Rusya'ya karşı süren savaşla ilgili detayları ele aldıklarını belirtti.

    Cephede kendileri için umut verici gelişmeler öngördüklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Zelensky, şöyle dedi:

    "Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz"

    "Terör devletinin (Rusya) çeşitli eylem biçimlerine hazırlanıyoruz. Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz."

    Vladimir Zelensky: Rusya ya karşılık vereceğiz #1

    Zelensky'nin mesajı: Bu savaşı kazanmalıyız

    Öte yandan Zelensky, Ukraynalı diplomatlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak." demişti.

    Ülkesinde aylardır süren savaş nedeniyle herkesin olağanüstü bir çalışma rejimine geçtiğini aktaran Zelensky, "365 gün, 24 saat Ukrayna'nın yanında olmak zorundayız. Sizin ve benim bir hafta sonu hakkımız yok, dinlenme hakkımız yok, tatil hakkımız yok, günde sekiz saatlik çalışma hakkımız yok." diye konuşmuştu.

    AA'nın haberine göre, Zelensky, Rusya'ya uluslararası arenada yaptırımların uygulanması gibi adımların sürdürülmesi gerektiğine de işaret etmişti.

    Vladimir Zelensky: Rusya ya karşılık vereceğiz #2

    Vladimir Zelensky: Rusya ya karşılık vereceğiz #3


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