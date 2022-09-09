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    Washington'da göçmenler nedeniyle acil durum ilan edildi

    Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri nedeniyle başkent Washington'da acil durum ilan etti.
    • 09.09.2022 - 20:37
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    Washington'da göçmenler nedeniyle acil durum ilan edildi

    ABD'nin başkenti Washington'da "acil durum" ilan edildi.

    Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından alınan kararın gerekçesi olarak, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri gösterildi.

    Yeni bir Göçmen Hizmetleri Ofisi oluşturarak gelen göçmenleri desteklemek için bir bildiri yayınlayan Bowser, 10 milyon dolarlık bir bütçe ayıracaklarını açıkladı.

    Washington'a 7 bin 900'den fazla göçmen gönderildi

    İHA'nın haberine göre; Teksas Valisi Greg Abbott, Nisan ayından bu yana Washington'a 7 bin 900'den fazla, Arizona'ya ise yaklaşık bin 700 göçmen gönderildiğini belirtmişti.

    Washington da göçmenler nedeniyle acil durum ilan edildi #1


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