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    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü

    Avını kaptırmamak için ağaca götüren leopar, aslanın kokuyu alması ile mücadele etmek zorunda kaldı. Ağaca çıkan aslanla kavga eden leoparın görüntüleri kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 09:41
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    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü

    Güney Afrika’da bulunan doğa koruma alanı Londozi’de, bir leopar ve aslanın yemek mücadelesi kameralara yansıdı.

    Leopar, avını çevredeki rakiplerinden korumak için ağaca çıkarak yemeye başladı.

    O sırada bölgede gezen aslanlar, avın ağaçtan gelen kokusunu aldı.

    Koklayarak leoparın izini süren aslanlardan biri ağaca çıktı.

    AĞAÇ KIRILDI

    Aslan ve leopar arasında başlayan yemek mücadelesinde, ağaçta başlayan kavga yerde sonlandı.

    Hayvanlar, kırılan ağaçtan yere düştü. Avı aslan ele geçirirken, leopar yoluna devam etti.

    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü VİDEO

    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü #1

    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü #2

    Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü #3

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