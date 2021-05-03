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- Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü
Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü
Avını kaptırmamak için ağaca götüren leopar, aslanın kokuyu alması ile mücadele etmek zorunda kaldı. Ağaca çıkan aslanla kavga eden leoparın görüntüleri kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 03.05.2021 - 09:22
- Güncelleme : 03.05.2021 - 09:41
Güney Afrika’da bulunan doğa koruma alanı Londozi’de, bir leopar ve aslanın yemek mücadelesi kameralara yansıdı.
Leopar, avını çevredeki rakiplerinden korumak için ağaca çıkarak yemeye başladı.
O sırada bölgede gezen aslanlar, avın ağaçtan gelen kokusunu aldı.
Koklayarak leoparın izini süren aslanlardan biri ağaca çıktı.
AĞAÇ KIRILDI
Aslan ve leopar arasında başlayan yemek mücadelesinde, ağaçta başlayan kavga yerde sonlandı.
Hayvanlar, kırılan ağaçtan yere düştü. Avı aslan ele geçirirken, leopar yoluna devam etti.
Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü VİDEO