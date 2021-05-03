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Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü

Yemek kavgası yapan aslan ve leopar ağaçtan düştü

Avını kaptırmamak için ağaca götüren leopar, aslanın kokuyu alması ile mücadele etmek zorunda kaldı. Ağaca çıkan aslanla kavga eden leoparın görüntüleri kameraya yansıdı.