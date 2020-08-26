Yunanistan, Mısır ve İtalya ile deniz anlaşmaları oylamasını erteledi

Yunanistan, Mısır ve İtalya ile deniz anlaşmaları oylamasını erteledi

Oylamanın, koronavirüs salgınına ilişkin önlemler çerçevesinde ertelendiği belirtildi.

Yunanistan'da, Doğu Akdeniz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Parlamentosu'nda Mısır ve İtalya ile yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmaları için yapılacak oylamanın yarına ertelendiği bildirildi.

Parlamentodan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

OYLAMA YARIN YAPILACAK

Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

"YOK HÜKMÜNDE"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan parlamentosuna sunulmuştu.

İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisi'nin 22, Yunanistan Komünist Partisi'nin 15, Yunan Çözümü Partisi'nin 10 ve son olarak Mera25 Partisi'nin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın parlamentodan geçmesi bekleniyor.