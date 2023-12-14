Zelensky'den AB liderlerine: Avrupa'ya olan güvene ihanet etmeyin Brüksel'e seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Avrupa'nın kararsızlığa düşmemesi gerektiğini söyledi. Zelensky, AB üyesi olma konusunda her sorumluluğu yerine getirdiklerini savundu.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerine seslendi.

AB liderleri, Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda bir araya geldi. Liderler, Kiev'in üyeliğine karşı çıkan Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyor.

Video konferans yoluyla AB'nin 27 liderine seslenen Zelensky, devlet ve hükümet başkanlarından "bugün kararsızlığa düşmemelerini" ve Avrupa'ya olan inanca "ihanet etmemelerini" istedi.

"İnsanlara ve onların Avrupa'ya olan güvenlerine ihanet etmeyin"

"Bu gün tarihimize geçecek." diyen Zelensky, şöyle konuştu:

Bizim için iyi de olsa kötü de olsa tarih her şeyi kaydedecektir. Her kelime, her adım, her eylem ve eylemsizlik.



Bugün sizden tek bir şey rica ediyorum; insanlara ve onların Avrupa'ya olan güvenlerine ihanet etmeyin.

Zelensky, bugün Avrupa'nın kararsızlığa düşmemesi gerektiğini belirterek, "Hiç kimse Avrupa'nın güvenilmez görülmesini istemez." dedi.

"Her sorumluluğu yerine getirdik"

Ukraynalı lider, AB'ye katılım şartlarını karşılama konusunda "ödevlerini yaptıklarını" savundu:

Vadedilen bir karardan bahsediyoruz. Tüm Avrupa'nın üzerinde mutabakata vardığı planı neden uygulamamamız gerektiğine dair herhangi bir karşı argüman duymadım.



​Geçen yıl Ukrayna, nasıl ilerleyeceğine dair net tavsiyeler aldı. Temel yasaları çıkardık. Hepiniz iyi biliyorsunuz ki, biz her sorumluluğu yerine getirdik.

"Putin bunu mutlaka tüm Avrupa'ya karşı kullanacaktır"

The Guardian'ın aktardığına göre, ülkesinin AB üyeliğini Rusya üzerinden savunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: