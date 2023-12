Zelensky'den AB liderlerine: Avrupa'ya olan güvene ihanet etmeyin

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerine seslendi.

AB liderleri, Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda bir araya geldi. Liderler, Kiev'in üyeliğine karşı çıkan Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyor.

Video konferans yoluyla AB'nin 27 liderine seslenen Zelensky, devlet ve hükümet başkanlarından "bugün kararsızlığa düşmemelerini" ve Avrupa'ya olan inanca "ihanet etmemelerini" istedi.

"İnsanlara ve onların Avrupa'ya olan güvenlerine ihanet etmeyin"

"Bu gün tarihimize geçecek." diyen Zelensky, şöyle konuştu:

Bizim için iyi de olsa kötü de olsa tarih her şeyi kaydedecektir. Her kelime, her adım, her eylem ve eylemsizlik.



Bugün sizden tek bir şey rica ediyorum; insanlara ve onların Avrupa'ya olan güvenlerine ihanet etmeyin.