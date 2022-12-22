Bu 10 adımı uygulayın ve sınav kaygısından kurtulun

Bazen sınav kaygısının öğrenci olmanın bir parçası olduğunu hatırlamak, üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilir. Uygulaması oldukça kolay bu 10 adım sınav kaygınızı ortadan kaldıracak...

Bu sizede hiç oldu mu? çok önemli bir sınava aylarca çok çalışıyorsun ama sınavına girdiğinde zihnin bomboş kalıyor. Teste başlamak için oturduğunuzda avuçlarınızın terlediğini ve midenizde bir çukur olduğunu fark ediyorsunuz.

Bu klasik sınav kaygısı belirtileri tanıdık geliyorsa, notlarınız ve sınav puanlarınız gerçek yeteneklerinizi yansıtmayabilir. Stresli bir sınavdan önce ve sınav sırasında sınav kaygısını yönetmenin yollarını öğrenin.

Sınav Kaygısı Nedir?

Bir sınavdan önce biraz gergin hissetmek tamamen normal olsa da, bazı öğrencilerin sınav kaygısı performanslarını gölgeleyici boyutta olabilir. Yarış düşünceleri, konsantre olamama veya korku hissi, hızlı kalp atışı, baş ağrısı veya mide bulantısı gibi fiziksel semptomlarla birleşebilir.

Malesef bazen sınav kaygısı haftalarca ve aylarca süren sıkı çalışmayı raydan çıkarma gücüne sahiptir.

Sınav kaygısıyla başetmek için 10 öneri

Anksiyete ipuçlarını test edin. Sınav kaygısının başlıca nedenleri arasında başarısızlık korkusu, yeterli hazırlık süresinin olmaması veya geçmişte sınavlara girerken yaşanan kötü deneyimleri içerebilir. Yalnız değilsiniz! Sınavınızın yaklaştığı günlerde ve sınav sırasında sakin kalmak için yapabilecekleriniz burada.

1. Hazırlıklı olun

Evet, bu açık görünüyor, ancak tekrar etmekte fayda var. İyice hazırlandığınızdan eminseniz, sınava girerken daha emin hissedeceksiniz. Zor kavramları veya soru türlerini gözden geçirmek sakinleşmenizi ve sınavda kendinizden emin davranmanızı sağlar.

2. İyi bir gece uykusu alın

Hırpalanmak hiçbir zaman çözüm değildir ve tüm geceyi devam ettirmek sinirlerinizi daha da kötüleştirebilir. Yeterli dinlenme (gecede 9-10 saat), sabaha kadar bir metni tekrar okumaktan daha faydalı olabilir.

3. Yakıt doldurun

Testten önce besleyici bir kahvaltı yapın ve devam eden enerji için akıllı atıştırmalıklar hazırlayın. Yüksek bir şeker yerine, sürekli bir besin akışı sunan yiyecekleri arayın.

4. Dersliğe veya sınav yerine erken gidin

Acele hissetmek sadece kaygıyı artıracaktır. Sınav için ihtiyacınız olan her şeyi bir gece önceden toplayın ve kapıdan zamanında çıkabilmek için alarmı kurun.

5. Olumlu bir zihinsel tutuma sahip olun

Mutlu anlarınızın bir resmini aklınıza getirin veya “Bunu yapabilirim” veya “Çok çalıştım ve bunu hak ettim” gibi moral yükseltici bir iç sesle kendinizi telkin edin. Test başlamadan hemen önce resminize göz atın veya olumlu iç sesinize kulak verin.

6. Dikkatlice okuyun

Bir seçim yapmadan veya denemeye başlamadan önce talimatları iyice okuyun ve tüm cevapları okuyun. Bir soruya zaman ayırmaktan ve x için çözmediğinizi veya makalenin hedef dışı olduğunu fark etmekten daha kötü bir şey yoktur. Yavaşlamak, odaklanmanıza yardımcı olabilir.

7. Sadece başlayın

Boş sayfa endişenizi en üst düzeye çıkarabilir. Yönergeleri okuduktan sonra, bir kompozisyon yanıtı için bir taslak oluşturarak hemen dalın. Veya güveninizi ve ivmenizi artırmak için aşabileceğiniz bazı sorular bulun. Gerekirse her zaman geri dönüp daha sonra bir şeyleri değiştirebilirsiniz, ancak birkaç hızlı yanıt topun yuvarlanmasına neden olabilir.

8. Başkalarının ne yaptığına dikkat etmeyin

Diğer herkes sınav kağıdını dolduruyor mu? Senin bilmediğin ne biliyorlar? Önemli değil. Kendi testinize ve hızınıza dikkat edin ve odadaki diğer öğrencileri unutun.

9. Zamanı kontrol altında tutun

Zamanın dolmak üzere olduğunu ve çok sayıda test sorusu kaldığını fark etmek, bu son dakikalarda yararlı bir şey yapmayı zorlaştırabilir. Başlamadan önce tüm testin kapsamını belirleyerek hızınızı koruyun . Her bölüme ne kadar zaman harcayacağınızı zihinsel olarak tahsis edin. Yeniden kontrol etmek için zaman varsa, daha da iyi.

10. Sakin nefes almaya ve olumlu düşüncelere odaklanın

Derin nefes almak, atan bir kalbi veya yarışan bir zihni yavaşlatabilir, bu nedenle bu teknikleri evde uygulayın. Nefes almaya ve düşünmeye konsantre olma eylemi, bu endişeli duyguları biyometrik olarak değiştirebilir.

Bazen sadece sınav kaygısının okulun normal bir parçası olduğunu hatırlamak, üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilir.