Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? 2021 e-Okul sorgulama ekranı

Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? 2021 e-Okul sorgulama ekranı

e-Okul sistemi üzerinden yapılan alan ve dal seçim sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler, "Lise alan ve dal seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Lise öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden yaptıkları alan ve dal seçim sonuçları için gözünü MEB'e çevirdi.

9. ve 10. sınıf öğrencileri yaptıkları seçimin ne zaman sonuçlanacağını öğrenmek isterken, "Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Lise 9. sınıf öğrencileri ise alan seçimlerini 18-23 Eylül tarihleri arasında tamamlamıştı.

Peki, Lise alan ve dal seçim sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

LİSE ALAN VE DAL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

Öğrenciler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme girip, meslek lisesi alan seçim ve dal sonuçlarını öğrenebiliyor.





DENİZCİLİK İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Denizcilik meslek alanına ön yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin 'Gemiadamı Olur Sağlık Raporu'nu alması, yerleştirildiği okula raporun teslimi ve okul yönetimince e-Okul sistemine işlenerek, öğrencinin Denizcilik alanına kesin kaydının yapılması 27 Eylül- 8 Ekim tarihleri arasında olacak.