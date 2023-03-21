Matematik şampiyonu Elazığ'dan çıktı Elazığ'da yaşayan 8 yaşındaki Ela Çetin dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması'nda 9 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinci oldu.

Elazığ’da özel bir okulda eğitim gören 8 yaşındaki Ela ve Eylül Çetin kardeşler, büyük bir başarıya imza attı.

İkiz kardeşlerden Ela Çetin, 3 bin 219 kişinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Ela’nın kardeşi Eylül de yarışmada derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Ela ve Eylül, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de Türkiye’nin gururu oldu.

"ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum"

Yarışmaya hazırlanma serüvenini anlatan Ela Çetin, şunları söyledi:

Aslında özel bir çalışmam olmadı. Boş zamanlarımda matematik problemleri çözmeyi çok seviyorum. Sınav 9 sorudan oluşuyordu ve sorular çok kolaydı, hepsini cevapladım. Sınava 3 bin 219 kişi girdi ve bu kişilerden ben dünya birincisi oldum. Büyüdüğümde ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum. Devletimi ve milletimi çok seviyorum. ASELSAN mühendisleri devletimizi korumak için savaş silahları ve teknolojileri üretir. 2. sınıfın birinci döneminde 300 kitap okudum. Tablet ve telefonla çok uğraşmamaları ve boş zamanlarında kitap okumaları, zeka geliştiren aktiviteler yapmaları, matematik problemleri çözmeleri ve son olarak derslerine çok düzenli çalışmaları lazım.

"Onun için çok mutluyum"

İkizlerden Eylül Çetin, "Kardeşim dünya birincisi oldu, onun için çok mutluyum. İkimiz de sınavda derece yaptık. İleride devletime çok hizmet edip ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.