Hakkari ve Şırnak'ta okullar 1 gün tatil edildi Hakkari ve Şırnak'ta etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Hakkari ve Şırnak da yağışın etkili olduğu illerden oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına uyarıldı.

Şırnak ve Hakkari'de eğitime ara

Bu kapsamda Şırnak Valiliği okullarda da bir eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilimiz merkez ilçe ve bağlı belde ve köylerde bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada da kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, halk eğitim, rehberlik ve araştırma ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AFAD'dan uyarı mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara gönderilen SMS'te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak'ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun” denildi.