ABD'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

ABD'de bugün açıklanan perakende satış verileri, eylülde aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Küresel ekonominin bugün açıklanmasını beklediği verilerden birisi ABD'den olumlu şekilde yapsıdı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 549 milyar 300 milyon dolara ulaştı.

PİYASA SATIŞLARIN YÜZDE 0,7 ARTMASINI BEKLİYORDU

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi ve ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini sürdüren ancak temmuz ve ağustos aylarında artış hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

PERAKENDE SATIŞLAR, YILLIK BAZDA YÜZDE 5,4 YÜKSELDİ

Aynı ayda perakende satışlar, yıllık bazda ise yüzde 5,4 oranında artmış oldu.

Bu dönemde son 4 ayın en büyük artışını kaydeden perakende satışlar, ağustosta ise yüzde 0,6 yükseliş göstermişti.

Perakende satışlarda eylül ayında görülen yükselişte, giyim, spor ve hobi ürünleri ile motorlu taşıt mağazalarındaki satışların artması etkili oldu.

Giyim sektöründeki satışlar yüzde 11, spor ve hobi sektöründeki satışlar yüzde 5,7 ve motorlu taşır sektöründeki satışlar yüzde 3,6 arttı.

Şimdi bu verilerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin nasıl olacağı merak konusu.