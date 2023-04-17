Akkuyu NGS'nin 2’nci ünitesinde iç koruma kabuğunun 4’üncü katmanı tamamlandı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 2. güç ünitesinin reaktör binasına, iç koruma kabuğunun 4’üncü katmanı kuruldu. İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın kurulumu 3 ay sürdü.

DHA

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde çalışmalar sürüyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2’nci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun dördüncü katmanı kuruldu.

3 ay sürdü

Reaktör binasının sızdırmazlığı için kullanılan çelik kaplama ve özel betondan oluşan İKK, reaktör binasının korunmasını sağlıyor.

İç yarıçapı 22 metre, yüksekliği 8 metre ve ağırlığı 144 tondan fazla olan katmanın kurulumu 3 ay sürdü.

Kurulum, dünyanın en güçlü Liebherr LR-13000 paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LTM 1300 kamyon vinci ve iki hidrolik cihaz kullanılarak gerçekleştirildi.

Deformasyona karşı koruyan özel bir travers

Ayrıca katmanın kurulumu için, prefabrike yapıyı vincin hareketi sırasında deformasyona karşı koruyan özel bir travers geliştirildi.

Yapım aşamasındaki Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, tamamlanan çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dördüncü katman silindirik yapıların sonuncusu"

Reaktör binasının önemli bir unsuru, farklı şekillerde yapılardan oluşan iç koruma kabıdır. Dördüncü katman silindirik yapıların sonuncusudur. Ardından bu yaz kurulması planlanan kubbe kısmı montaj işlemlerine başlanacak. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz bize zaman kazandırıyor ve mevcut kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkarıyor. Daha sonra üçüncü ve dördüncü katmanların kaynak işlemlerini yapmayı, taşıma ve personel kilidi unsurları da dahil olmak üzere gömülü parçaları güçlendirmeyi ve monte etmeyi planlıyoruz.

9 büyüklüğündeki depreme dayanabilecek

Öte yandan Akkuyu NGS’de bulunan güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor.

Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğüne kadar depremlere, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkenlere dayanacak şekilde tasarlandı.