Altının onsu mart ayından bu yana en yüksek haftalık kazancına ulaştı Altının ons fiyatı, İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle bu hafta yüzde 5,47 yükselerek 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşarak, güvenli liman olmayı sürdürdü.

AA İsrail-Filistin gerginliğinin daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklarından altına talebi artırdı. Hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Yatırımcıların piyasalara yönelik jeopolitik riski yeniden değerlendirmesiyle güvenli liman varlıklarına olan talebin güçlendiği görülüyor. Öte yandan İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı haberleriyle birlikte altının ons fiyatı haftayı yüzde 5,47 artarak 1.932,86 dolardan tamamladı. Kaydettiği 5,47'lik artışla 7 ayın en yüksek haftalık kazancına ulaşan altının ons fiyatı, 13-17 Mart 2023 haftasında yüzde 6,5 haftalık kazanç sağlamıştı. 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerinde Analistler, altının ons fiyatının 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aştığına dikkati çekti. Altının güvenli liman olma özelliği öne çıkıyor Altının genellikle belirsizlik dönemlerinde, özellikle savaşlarda, güvenli liman özelliğinin öne çıktığını ifade eden analistler, bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda altın talebinin artabileceğini söyledi. Güvenli liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5, 2 yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatını etkileyen riskler devam ediyor New York'ta veri hizmetleri sunan Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong altının ons fiyatındaki yükselişin Orta Doğu'dan kaynaklanan jeopolitik risk priminin hala devam etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)