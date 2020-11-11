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    Benzine 19 kuruş zam: 12 Kasım'dan itibaren pompaya yansıyacak

    EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş zam geldiğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.11.2020 - 16:18
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 16:33
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    Benzine 19 kuruş zam: 12 Kasım'dan itibaren pompaya yansıyacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.

    ŞEHİRLERE GÖRE FİYAT TABLOSU

    Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Benzine 19 kuruş zam: 12 Kasım dan itibaren pompaya yansıyacak #1

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